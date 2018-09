Ministro da Integração promete ajuda ao Paraná

Um levantamento mais detalhado sobre as necessidades deve ficar pronto até o fim de semana e uma quantia de dinheiro deve ser depositada na conta do governo do Estado até o fim da próxima semana. É provável que o governo federal libere uma linha de crédito especial no setor de habitação e permita a retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os municípios de Morretes e Antonina estão com decreto de calamidade pública, enquanto Paranaguá e Guaratuba têm estado de emergência. No sul do Estado, Honório Serpa também tem decreto de emergência.

Pela manhã, o governador recebeu a visita de prefeitos do litoral paranaense que relataram como ficaram seus municípios. "A situação é realmente emergencial, principalmente na área de infraestrutura e habitação", disse Richa. Em Morretes, a avaliação inicial é de que a enchente atingiu 70% da cidade, comprometendo 20 pontes e aproximadamente 250 quilômetros de estradas. "Temos comunidades que foram quase destruídas totalmente", disse o prefeito Amilton Paulo da Silva.