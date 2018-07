Ministro da Islândia vê alta da dívida para o equivalente ao PIB O ministro do Comércio da Islândia, Gylfi Magnusson, disse em entrevista publicada na Alemanha neste domingo que a dívida do país aumentará dramaticamente no curto prazo, para o equivalente a cerca de um ano do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Magnusson disse ao jornal alemão Welt am Sonntag que o futuro a curto prazo do país "parece desolador" devido à crise econômica mundial, mas disse haver um lado bom --a economia real continua funcionando. "Essa é uma questão complicada", disse Magnusson quando perguntado sobre o tamanho da dívida da Islândia. "A dívida aumentará dramaticamente por enquanto". "A dívida da Islândia crescerá também porque haverá um grande déficit orçamentário este ano e no próximo. A dívida bruta terá o tamanho equivalente a cerca de um ano do PIB. Isso significa que a situação é só um pouco pior do que a situação, antes da crise, na Itália ou Bélgica". O sistema bancário da Islândia entrou em colapso no ano passado, sob o peso de bilhões de dólares em dívidas acumuladas ao longo dos anos de expansão no exterior. (Reportagem de Erik Kirschbaum)