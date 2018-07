Ministro da Saúde critica paralisação dos médicos O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou a paralisação promovida ontem pelos médicos. "Eu não acho correto prejudicar a população cancelando cirurgias e consultas por conta de um programa que não baixa o salário de ninguém, não tira o emprego de ninguém, pelo contrário, gera emprego e oportunidade aos médicos brasileiros. Não concordo que se prejudique ainda mais a população brasileira cancelando cirurgias e consultas. Quer apresentar propostas, apresente, mas não parta para uma tática que prejudica a população, principalmente a população do SUS, porque a cirurgia cancelada foi no SUS, a consulta cancelada foi no SUS", afirmou o ministro, durante a inauguração de um hospital no Rio de Janeiro.