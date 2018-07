Ministro das Cidades participa de blitz na Via Dutra Rio, 15/12/2012 - O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, participou neste sábado de uma blitz de fiscalização e conscientização de motoristas, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Trevo das Margaridas, no Rio de Janeiro. O objetivo é reduzir o número de mortes em acidentes, que costumam aumentar nessa época do ano em função do consumo de bebidas alcoólicas e excesso de velocidade.