Ministro das Finanças da França vê recuperação econômica em 2013 A economia da França tem potencial para se recuperar em 2013 e não há planos para reduzir as previsões de crescimento para o próximo ano, afirmou o ministro das Finanças do país, Pierre Moscovici, em entrevista a ser publicada no domingo pelo jornal semanal Le Journal du Dimanche.