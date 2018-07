Ministro de Israel acusado de corrupção irá concorrer em eleição

Autoridades disseram que Lieberman será indiciado por causa das supostas irregularidades na promoção de um diplomata israelense. O diplomata teria vazado para Lieberman informações de uma investigação da polícia sobre o as atividades do ministro.

"Ele está somente deixando o seu posto de ministro do Exterior e de vice-premiê, mas continua como líder do partido Yisrael Beiteinu e o número dois na lista Likud Beiteinu", disse Ashley Perry, porta-voz de Lieberman. Um assessor declarou que Lieberman entrega a carta de demissão do ministério no domingo.

O partido de Lieberman, Yisrael Beiteinu (nossa casa é Israel, em português), de direita, e o Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, se juntaram numa única lista para as eleições de 22 de janeiro, a Likud Beiteinu, que segundo as pesquisas, deve vencer o pleito.

Lieberman vem atrás de Netanyahu na lista, e, antes do indiciamento, a expectativa era que ele manteria o seu status num futuro governo, caso a lista vencesse.

Uma condenação pode desqualificá-lo a atuar como ministro, mas a lei não o impede de concorrer nas próximas eleições.

Na sua página no Facebook, Lieberman escreveu esperar que o caso se encerre antes do pleito e que ele volte ao governo.

(Por Maayan Lubell)