Ministro defende demissão de jurados de 'Dança dos Famosos' britânico

Um ministro britânico sugeriu que um programa de televisão de dança de famosos demita os seus jurados, depois que um dos concorrentes causou polêmica ao desistir de se apresentar no programa. O Strictly Come Dancing, da BBC, é um programa em que famosos apresentam números de dança e concorrem pelas melhores notas dos jurados - semelhante ao quadro Dança dos Famosos exibido no Brasil. A polêmica começou nesta semana, quando uma das celebridades, o ex-repórter de política John Sergeant, de 64 anos, anunciou que estava abandonando o programa. Nesta sexta-feira, a polêmica gerou comentários até de um integrante do governo do primeiro-ministro Gordon Brown. O ministro britânico para a Escócia, Jim Murphy, defendeu Sergeant e disse que os jurados do programa deveriam ser demitidos. Polêmica Sergeant geralmente recebia as piores notas dos jurados, que faziam comentários duros sobre as suas apresentações. Apesar disso, ele nunca era eliminado, graças à votação do público. Para alguns, Sergeant agradava o público por seu carisma, mas muitos votavam nele por considerar ridículas e divertidas as suas apresentações de dança. Nesta semana, o ex-repórter de política disse que preferia deixar o programa, com medo de que "a piada fosse longe demais". Ele temia ganhar a competição, mesmo sendo notoriamente o pior dançarino do programa. A saída de Sergeant provocou uma polêmica entre os telespectadores do programa. Muitas celebridades anunciaram apoio a Sergeant e vários criticaram os jurados por avaliar muito duramente um candidato que claramente era o favorito do público. Em um programa de debates da BBC, o ministro Jim Murphy sugeriu que o Strictly Come Dancing demitisse os seus jurados. "Eu sou a única pessoa que admite abertamente ser um dançarino pior do que John Sergeant", disse o ministro no programa de debates. "A verdade é que os jurados não sabem sobre do que se trata este programa. Eu vejo o programa com a minha família." "É entretenimento familiar e boa diversão, John é emblemático disso, em vez de se levar a sério demais", acrescentou. "Acho que nós precisamos nos livrar dos jurados, em vez de John." Após nove programas, Sergeant deve apresentar-se pela última vez neste sábado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.