Ministro defende voo doméstico por empresas estrangeiras

De acordo com ele, a proposta do ministério - ainda sem prazo para ser levada ao governo - é mais ampla que a da Embratur, que defende a abertura desse mercado apenas para as companhias aéreas da América do Sul. Vieira disse que a ideia do ministério é que empresas de qualquer nacionalidade possam operar voos dentro do Brasil.

O objetivo, segundo ele, é aumentar a oferta de assentos no segmento doméstico para forçar uma queda nos preços das passagens e fomentar o turismo interno. Atualmente, porém, as principais companhias aéreas brasileiras têm cortado oferta. "O grande problema é aumentar a oferta. Pela lei de mercado, isso faz diminuir o preço", declarou. O ministro afirmou ainda que, apesar to atual cenário de restrição de voos, as empresas nacionais assumiram o compromisso de aumentar a oferta em 20% nos próximos três anos e estender a cobertura para mais 22 cidades.