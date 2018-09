Ministro diz que dengue tipo 1 foi reintroduzida no Rio A reintrodução da dengue tipo 1 no Rio é quase uma certeza, segundo afirmou hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O vírus não circula na cidade desde o início da década de 1990 e cerca de 3,7 milhões de pessoas não têm qualquer imunidade. Em outubro, em conjunto com o Governo do Estado e as prefeituras, o Ministério da Saúde planeja um levantamento sobre a infestação pelo mosquito Aedes aegypti no Rio.