Ministro diz que há 75 vítimas em estado crítico no RS

Padilha aproveitou para agradecer o apoio dos ministérios da saúde de Argentina, Uruguai, Peru, Chile e Cuba, que colocaram à disposição do Brasil seus bancos de pele para atender aos pacientes queimados nessa tragédia. "Nós temos três grandes bancos de pele no País, aqui no Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo. Trouxemos pele da Argentina, hoje chega pele do Chile e se for necessário vamos mobilizar pele de outros países", afirmou.

De acordo com o ministro, dos pacientes internados, 80 estão em Santa Maria e 60 em Porto Alegre e Região Metropolitana. Ele afirmou que neste momento não é mais necessário remover pacientes para a capital. Em Santa Maria, estão vagos 30 leitos de UTI, caso seja necessário internar mais pacientes que desenvolverem a pneumonia química, uma das consequências da inalação da fumaça tóxica do incêndio.

Padilha falou com a imprensa após encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para abordar a continuidade da estratégia de apoio às vítimas. O ministro retorna nesta quarta-feira a Brasília.