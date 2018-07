Ministro diz que médicos do País não perderão emprego

"Se tivermos médicos bem formados que queiram atender à população onde não conseguirmos brasileiros, vamos buscar atrair médicos dos vários países do mundo", disse o ministro. Padilha lembrou que esses profissionais formados no exterior vão ocupar vagas que os brasileiros não preencherem. "Nenhum medico brasileiro vai perder emprego devido à vinda de estrangeiros", garantiu.

Padilha e o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assinaram as portarias referentes ao funcionamento do programa Mais Médicos. A cerimônia de lançamento ocorre no Palácio do Planalto, em Brasília. A presidente Dilma Rousseff discursará na tarde desta segunda.

O objetivo do programa é ampliar a presença de médicos em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades brasileiras. Será ofertada, segundo o governo federal, bolsa de R$ 10 mil a médicos que atuarão na atenção básica da rede pública de saúde, sob supervisão de instituições públicas de ensino.