Ministro diz que opinião de S. não deve ser decisiva

?Essa criança não deve ser forçada a decidir se quer ficar ou não, porque isso poderá trazer danos psíquicos extremamente graves?, disse o ministro, um dos convidados da Comissão de Direitos Humanos. Vannuchi argumenta que, se a vontade do menino pesar na decisão final, ele poderá sentir o peso de ter ficado com o pai ou com o padrasto brasileiro.

?Minha discordância com o ministro é visceral?, disse o advogado da família brasileira, Sergio Tostes. ?Uma criança de 9 anos sabe expressar seus sentimentos. A Convenção de Haia e todas as leis dão importância à criança.? Durante a audiência, Tostes tentou entregar aos deputados cópia das declarações do menino. Uma psicóloga, que assistiu ao depoimento como representante da secretaria e preferiu não se identificar, disse que as declarações do menino deviam ser mantidas sob sigilo. O deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) concordou. ?Não estamos em uma CPI?, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.