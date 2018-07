Ministro diz que vazamento é pior acidente ambiental da Nova Zelândia } O vazamento de óleo do navio liberiano Rena piorou cinco vezes desde os dias iniciais, informaram ontem as autoridades da Nova Zelândia. O navio se chocou no último dia 5 com o recife Astrolábio, a 22 quilômetros do porto de Tauranga. Na terça-feira, até 390 toneladas de óleo bruto já tinham vazado do casco rachado do navio.