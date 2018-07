Ministro diz ser 'natural' acelerar obras de aeroportos da Copa

"É natural que tenha que acelerar qualquer obra, quem já trabalhou na construção civil sabe disso, tem sempre um ritmo que, em dado momento, tem que se acelerar e nós não temos tido uma marca de um grande atraso", disse a jornalistas nesta terça-feira o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência.

Segundo ele, não há uma determinação específica para a aceleração das obras nos aeroportos, mas as reformas e ampliações estão num momento em que os trabalhos começam efetivamente a ser executados.

Na semana passada, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicou que nove dos 13 aeroportos que estão sendo modernizados para a Copa não ficarão prontos para o evento. A situação dos terminais brasileiros é apontada pela Fifa como o maior gargalo na infraestrutura para a realização do Mundial no Brasil.

Um dia após a divulgação do estudo, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria da Aviação Civil, negou preocupação com o ritmo das obras, mas já havia acenado com uma aceleração dos trabalhos.

Carvalho afirmou também que a realização dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, deixou um aprendizado ao governo que ajudará na execução da Copa.

"Muita gente, profeta da desgraça, começa a achar que o Brasil não tem condição (de realizar a Copa). Eu fico espantado de ver isso, gente apostando na desgraça", disse.

O ministro ainda minimizou a importância do relatório do Ipea, órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal. "Não foi o Ipea, foi um pesquisador do Ipea que juntou recortes de jornal e resolver fazer aquele levantamento. Ele não está autorizado. Ele não representa definitivamente a posição do governo", criticou.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)