Ministro do Esporte desafia e pede provas de acusações à pasta BRASÍLIA (reuters) - O ministro do Esporte, Orlando Silva, desafiou nesta quarta-feira, que sejam apresentadas provas das acusações de que seria o coordenador de um suposto esquema de desvio de dinheiro da pasta, um dia após o autor da denúncia afirmar que tem como comprovar as acusações.