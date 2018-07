Ministro estima alta de 8% nos vôos em dezembro ante 2010

"Aumentamos o número de vôos em mais de 8 por cento e devemos ter aumentado em 13 por cento o número de passageiros e ainda assim os atrasos deste ano foram quase 40 por cento menores do que ano passado", disse Bittencourt a jornalistas, deixando claro que o número relativo ao volume de passageiros ainda não está fechado.

O ministro reuniu-se nesta terça com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para fazer um balanço da situação dos aeroportos no mês de dezembro, quando o fluxo aumenta por conta das festas de fim de ano.

Segundo ele, a meta do governo era limitar a 15 por cento os vôos atrasados no mês e o resultado fico abaixo disso, em cerca de 13 por cento.

Com relação aos problemas verificados na segunda-feira por conta da chuva, Bittencourt disse que foi um "dia atípico", que causou inclusive o fechamento do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

(Reportagem de Leonardo Goy)