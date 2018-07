Ministro francês diz que Air France abandonou plano para unidade de baixo custo

A pressão para que a Air France-KLM desista do plano de expansão tem aumentado diante de uma greve de pilotos preocupados com a possibilidade de que a unidade de baixo custo sugue postos de trabalho e corroa seus salários. Mais cedo nesta semana, a empresa suspendeu o lançamento para o fim do ano para mais discussões com sindicatos.

A greve entrava em seu décimo dia nesta quarta-feira e a Air France esperava operar apenas 46 por cento dos voos. A companhia disse que a paralisação está custando até 20 milhões de euros por dia.

"O projeto da Transavia Europe foi abandonado", disse Vidalies à rádio RMC. "Ele não está suspenso por três meses, ele foi retirado pela administração".

Reagindo às palavras do ministro na rádio Europe 1, o presidente-executivo da Air France, Frederic Gagey, ecoou as palavras do chefe da controladora Air France-KLM, Alexandre de Juniac, mais cedo nesta semana, afirmando que o projeto pode eventualmente ter que ser abandonado, mas somente se negociações com os sindicatos falharem.

