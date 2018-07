Ministro francês diz que títulos da zona do euro são ideia forte

"Nós falamos sobre isso, com ambos confirmando uma posição que já é conhecida", disse Moscovici à repórteres em Berlim, depois do seu primeiro encontro com Schaeuble desde que foi nomeado ministro na última semana.

"Nós iremos conversar sobre isso na quarta-feira e cada lado irá colocar suas opiniões. Mas para nós é uma ideia forte", acrescentou. "A cúpulana quarta-feira só faz sentido se tudo for colocado na mesa."

As regras alemãs salientam obrigações em relação à títulos da zona do euro no futuro próximo, dizendo que só poderiam ser usados depois de anos de uma maior integração fiscal na Europa.

(Reportagem de Noah Barkin e Annika Breidthardt)