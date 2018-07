Ministro francês pede regras mais rígidas na UE A crise causada pelas próteses da PIP fez com que o ministro da Saúde da França, Xavier Bertrand, pedisse ontem que a União Europeia fortaleça as regras para a autorização de produtos médicos - cerca de 10 mil itens, que vão de lentes de contato a ataduras, passando pelas próteses mamárias de silicone - nos países do bloco.