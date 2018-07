Ministro Fux arquiva ação do PSC contra casamento gay

Para Fux, o tipo de ação usado pelo PSC para questionar a resolução do CNJ - um mandado de segurança - não foi o adequado. O correto seria contestar o ato por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI). Além disso, o ministro discordou do argumento do PSC segundo o qual o CNJ teria usurpado competência do Congresso Nacional ao regulamentar o casamento gay.

Fux afirmou que no passado, ao analisar uma decisão do CNJ proibindo o nepotismo no Judiciário, o STF concluiu que o conselho tem esse poder normativo. Com o arquivamento da ação, o assunto poderá não ser analisado pelo plenário do Supremo. Em tese, o PSC pode recorrer da decisão de Fux. Ou um outro partido, autoridade ou entidade representativa de âmbito nacional poderia protocolar uma ADI questionando a norma do CNJ sobre casamento gay. (AE)