Ministro inaugura fábrica incompleta da Hemobrás em PE

Depois de indícios de sobrepreço, irregularidades na licitação e de atrasos no cronograma, a primeira etapa da fábrica da fábrica de medicamentos da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) foi inaugurada ontem, em Goiana (PE). A cerimônia, capitaneada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a conclusão do primeiro bloco do complexo, construído para abrigar uma câmara fria para triagem e armazenamento da matéria-prima dos hemoderivados, o plasma.

"O Brasil entra numa nova era", disse. Apesar da festa, só em julho de 2012 o equipamento funcionará. É preciso qualificá-lo, aguardar a inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, por fim, a validação, pela Hemobrás, dos procedimentos.

Este é o segundo evento para celebrar a Hemobrás. Em 2008, três anos depois do anúncio da criação da empresa, uma cerimônia marcou a ordem de serviço para elaboração de projetos e execução das obras.

A expectativa inicial era de que a fábrica entraria em operação em 2010. Agora é 2014. Até lá, o excedente de plasma coletado no Brasil será enviado para o Laboratório Francês de Biotecnologia, na França. A ideia é que, com a Hemobrás, o País se torne autossuficiente na produção de hemoderivados, o que traria uma economia de recursos.

O atraso nas obras se dá principalmente por indícios de irregularidades. Contratos e licitações foram anulados e suspensos. A mais recente suspeita de irregularidade ocorreu em maio, quando o Tribunal de Contas da União identificou sobrepreço de R$ 21, 5 milhões nas obras da segunda fase da construção.

Butantã. O Instituto Butantã estabelece hoje um acordo com a Hemobrás, vinculada ao Ministério da Saúde, essencial para o projeto da fábrica de hemoderivados do órgão. O termo garante o acesso ao plasma dos doadores da rede pública, material que, por lei, pertence ao ministério.