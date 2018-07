Ministro japonês admite intervir no câmbio O ministro das Finanças do Japão, Hirohisa Fujii, admitiu ontem a possibilidade de intervir no câmbio, numa tentativa de limitar o estrago causado pela alta do iene em razão de seu comentário anterior a favor de uma moeda forte. O iene atingiu a maior cotação em oito meses, de 88,22 ienes por dólar, na segunda-feira, após Fujii, no cargo há duas semanas, dizer querer evitar uma intervenção e que o iene forte pode ajudar a demanda doméstica. Fujii reiterou ontem que a competição global para desvalorizar moedas é errada, mas isso não significa que ele permitirá movimentos excessivos do iene.