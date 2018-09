Ministro japonês: é cedo para discutir recursos para desastre O ministro das Finanças do Japão, Toshihilo Noda, disse nesta terça-feira que o governo precisa apurar o tamanho do gasto necessário para se recuperar do desastre provocado pelo terremoto e tsunami de sexta-feira antes de falar em alocação de recursos públicos em qualquer orçamento suplementar.