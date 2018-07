Ministro não crê em derrubada de veto no Congresso O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, disse ontem que o resultado da votação do Código Florestal na Câmara sinaliza que seria difícil derrubar um possível veto da presidente Dilma Rousseff ao texto. Vargas participou de reunião no Palácio do Planalto com Dilma, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que apresentaram uma pauta de reivindicações.