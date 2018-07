Ministro ordena libertação de bodes de prisão no Congo

Autoridades da República Democrática do Congo ordenaram a libertação de uma dúzia de bodes que estavam presos em uma cadeia comum, alegando que os animais foram detidos ilegalmente. O vice-ministro da Justiça, Claude Nyamugabo, disse ter encontrado os animais em uma visita de rotina em uma prisão em Kinshasa, capital do país. Os bodes foram acusados formalmente de envolvimento em sua venda ilegal na beira de estrada e estavam sendo mantidos para serem levados a um tribunal. Ao ordenar a libertação imediata dos animais, o vice-ministro afirmou que faltava aos policiais conhecimento jurídico, razão pela qual serão enviados para treinamento. Ele disse que ficou abismado ao encontrar animais e seres humanos detidos em uma mesma cela. As autoridades não informaram qual seria a pena dos bichos, se fossem considerados culpados. Ainda assim, tendo em vista as condições das prisões no Congo, disse a analista da BBC para a África Mary Harper, é provável que os bodes se sintam aliviados de voltar à liberdade. Não está claro o destino dos donos dos bodes, que também foram presos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.