Ministro retira pais de casa após explosão de bomba Um atentado à bomba levou o ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, a retirar seus pais da casa que a família possui em Araçatuba, interior de São Paulo. O atentado ocorreu às 23h30 de segunda-feira, quando os pais do ministro, Nilson, de 71 anos, e Maria Aparecida Gabas, de 74, acordaram com a forte explosão na garagem de casa. O artefato explodiu no teto do carro da família, um Honda Fit, que ficou danificado.