Ministro sul-coreano cancela ida ao Japão devido a santuário de guerra O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul cancelou uma viagem ao Japão, nesta segunda-feira, após o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ter feito uma oferenda a um santuário visto como um símbolo do antigo militarismo do Japão, disse um funcionário do governo sul-coreano.