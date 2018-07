Ministro ucraniano não descarta uso da força para resolver crise no leste A situação no leste da Ucrânia, onde manifestantes separatistas pró-Rússia ocupam prédios do governo em ao menos duas cidades, será resolvida nas próximas 48 horas e haverá uso da força se as negociações fracassarem, disse o ministro do Interior ucraniano nesta quarta-feira.