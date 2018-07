Ministro vê Pernambuco apto para sediar Copa das Confederações O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), asseguraram nesta quarta-feira que as obras da Arena Pernambuco estão no prazo e que o Estado tem condições de sediar a Copa das Confederações, que acontece em julho do próximo ano.