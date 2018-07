Ministros aprovam lei que dará imunidade a Berlusconi

O gabinete do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprovou nesta sexta-feira, 27, uma lei que dá a ele imunidade a julgamentos das cortes italianas que, segundo o premiê, o perseguem desde que começou sua carreira política, há 14 anos. Se aprovada pelo Parlamento, onde o líder conservador tem uma sólida maioria, a lei dará imunidade a quatro autoridades - o presidente, o primeiro-ministro e os dois presidentes do Parlamento - durante os seus mandatos. A última tentativa de passar uma lei como esta aconteceu no mandato anterior de Berlusconi, em 2004, mas a lei foi considerada inconstitucional. Contudo, o ministro da Defesa, Ignazio La Russa, disse, ao deixar a reunião, que a nova versão da lei "leva em conta" todas as objeções feitas anteriormente. O premiê de 71 anos declarou guerra contra os promotores "tendenciosos", aos quais chamou de "câncer crescente" nesta semana. Seu objetivo é evitar possíveis condenações, especialmente dele próprio, em um caso de suborno em Milão contra Berlusconi e o advogado britânico do premiê, David Mills. Uma das determinações da lei, que tem sido chamada de "salve o primeiro-ministrro", suspenderia por um ano todos os casos não-urgentes tramitando nas cortes italianas - incluindo o de Milão. Seus advogados também querem remover o juiz do caso. Berlusconi enfrenta outro processo em Nápoles, pela suposta conspiração entre seu império de mídia - a maior rede de televisão privada da Itália - e a TV estatal RAI. Berlusconi, o homem mais rico da Itália, diz ter gasto 174 milhões de euros (US$ 271 milhões) em honorários legais desde que se tornou político em 1994, devido a casos relacionados a seus negócios, que vão de redes de TV a seguradoras e o time de futebol Milan.