Ministros árabes se reúnem para decidir sanções contra Síria

Os ministros pediram ao conselho social e econômico da Liga Árabe para esboçar medidas depois de Damasco ignorar um prazo para deixar entrar no país monitores árabes e para tomar medidas para acabar com a repressão do governo a um levante que já dura oito meses contra o regime de Assad.

O conselho, que se reuniu no sábado, propôs congelar os bens do governo sírio, suspender os voos comerciais, parar os negócios com o banco central da Síria e uma proibição a viagens de autoridades do governo sírio.

Essas medidas podem mergulhar a Síria ainda mais na crise econômica, embora os ministros árabes digam que as sanções não vão prejudicar o povo.

"O encontro de hoje vai destacar duas questões. A primeira é a aprovação das decisões tomadas pelo conselho ontem e a segunda é descobrir uma maneira de impô-las ao regime sírio para que o regime não encontre um modo de driblá-las," disse uma fonte da Liga.

"A coisa mais importante que buscamos é que as sanções façam a diferença e sejam implementadas," disse, pedindo anonimato por causa da delicadeza da questão.