Ministros condenam políticos por corrupção e lavagem no mensalão

Pela maioria dos votos, foram condenados por corrupção passiva o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP), o delator do suposto esquema de compra de votos, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), além dos ex-deputados Pedro Correa (PP), Bispo Rodrigues (antigo PL, atual PR), Romeu Queiroz (PTB) e José Borba (á época no PMDB), além do ex-tesoureiro do extinto PL Jacinto Lamas.

Pelo crime de lavagem de dinheiro, que dominou os debates da sessão, já foram condenados por maioria o então sócio da corretora Bônus Banval, que teria sido usada para lavar dinheiro do suposto esquema, Enivaldo Quadrado, além de Costa Neto e Jacinto Lamas.

Pelos votos, tem prevalecido na Corte a leitura de que os recursos repassados eram para compra de votos e de apoio político em matérias do Congresso de interesse do governo federal do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva --tese do Ministério Público Federal.

Assim, o argumento das defesas, de que o dinheiro era para caixa dois de campanha, não tem sido aceito pelos ministros.

No capítulo atual, estão em análise se políticos ligados ao PP, PL (hoje PR), PTB e PMDB cometeram crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha.

Em seguida, ainda no mesmo item, serão analisados os crimes de corrupção ativa para os réus acusados de oferecerem os recursos, inclusive o chamado núcleo político --os petistas Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, José Genoíno, ex-presidente da sigla, e José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil.

A ministra Rosa Weber afirmou que esconder a origem do dinheiro, por si só, não representava crime de lavagem de dinheiro.

"Para mim, o só recebimento maquiado, escamoteado, clandestino, mesmo que por interposta pessoa,... não implica necessariamente lavagem", disse.

O voto dela absolvendo os réus por formação de quadrilha, parecido com o da ministra Cármen Lúcia, causou surpresa em parte da Corte. Isso porque ambas não viram a atuação dos réus como uma única quadrilha. Cármen Lúcia chegou a citar "microquadrilhas", ao inocentar os réus.

Ao falar do crime de lavagem, o ministro Luiz Fux pareceu ter visão ainda mais rígida que a do relator, Joaquim Barbosa.

"É possível que com um só ato pratique vários crimes", disse.

Ele citou a condenação, mesmo que por placar apertado de seis votos a cinco, do deputado João Paulo Cunha (PT-SP) por lavagem de dinheiro em um outro trecho da denúncia do Ministério Público Federal.

"O dinheiro já veio sujo pelos desvios do Banco do Brasil e da Câmara dos Deputados... Agora é uma questão de saber como se lavou", disse.

O ministro Gilmar Mendes fez uma ressalva especial sobre a alegação da defesa de que os recursos eram para caixa dois, chamados recursos não contabilizados de campanhas eleitorais.

"Falar de recursos não contabilizados é o eufemismo dos eufemismos", disse ele. "A defesa dos réus viu-se obrigada a admitir supostamente a prática de um crime menor."

O ministro disse ser "indubitável" que os parlamentares aceitaram vantagem indevida e afirmou que os acusados arquitetaram uma "engenharia financeira" para encobrir a origem e o destino dos recursos ilícitos.

No início da sessão, o relator fez uma réplica para rebater pontos do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski, em especial sobre lavagem de dinheiro e na absolvição do deputado Pedro Henry (PP-MT) e de Emerson Palmieri, ligado ao PTB.

Em tese, os ministros ainda podem mudar seus votos até o final do julgamento. Essa hipótese, no entanto, é remota.

ATRITOS ENTRE MINISTROS

Também nesta quinta-feira, Barbosa pareceu irritado com os comentários do ministro Marco Aurélio Mello, que após a troca de farpas de quarta-feira entre o relator e o revisor, questionou as condições de Barbosa de presidir a Corte, cargo que ocupará a partir de novembro, com a aposentadoria do atual presidente, Carlos Ayres Britto.

Ao final da sessão, ele chegou a conversar sobre o tema com o presidente do Supremo.

À tarde, Marco Aurélio voltou a dizer a jornalistas que o presidente precisa ser "algodão entre os cristais", não "metal entre cristais".

"Como é que ele (Barbosa) vai coordenar o tribunal? Como vai se relacionar com os demais órgãos e demais poderes? Mas vamos esperar. Nada como um dia após o outro", disse Marco Aurélio.

Na sessão de quarta-feira, Barbosa voltou a travar um duelo verbal com Lewandowski por conta de divergências entre ambos em seus votos. Na ocasião, Marco Aurélio interveio e pediu que Barbosa "policie" seu linguajar.