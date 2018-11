Ministros da Saúde do Brics selam coalizão Brasil, Rússia, Índia e China formaram uma coalizão para pressionar países ricos por maior acesso a remédios para as populações mais pobres, por uma reforma da OMS e pelo acesso a tecnologia de ponta para garantir uma produção local de medicamentos. A coalizão foi anunciada ontem em Genebra pelos ministros da Saúde dos quatro países do Brics (bloco de emergentes que conta também com a África do Sul). A primeira reunião ministerial ocorrerá na China, em junho. O ministro brasileiro, Alexandre Padilha, diz que o objetivo do grupo é retomar o controle da agenda internacional de saúde. Ele insiste que o combate a remédios falsos não pode ser confundido com a expansão do setor de genéricos.