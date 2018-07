Ministros discutem medidas contra chuvas

Participam do encontro, que começou às 18 horas, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e os ministros Fernando Bezerra Coelho (Integração Nacional), Paulo Sérgio Passos (Transporte), Alexandre Padilha (Saúde) e Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia), além de Humberto Viana, secretário Nacional da Defesa Civil. Da reunião sairá um documento que será apresentado nesta segunda-feira, às 10 horas, para a presidente Dilma Rousseff.

Assessores dos ministros informam que, ao longo da semana, representantes das pastas fizeram balanços diários sobre os estragos da chuvas, as providências adotadas e as que ainda são necessárias. No encontro deste domingo, ministros também discutem a situação do Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem.

Nos últimos dias, grupos móveis com representantes do governo foram instalados no Rio, Minas e Espírito Santo para acompanhar de perto os problemas enfrentados pela população. No encontro deste domingo, já se decidiu que estes postos móveis deverão continuar em funcionamento até março, período em que se prevê uma redução no volume das chuvas.

Nesta semana, o ministro Fernando Bezerra Coelho deverá se reunir com representantes do Governo mineiro, onde será apresentado um plano com medidas de curto e médio prazo contra as enchentes. (Ligia Formenti e Rosa Costa)