Ministros reagem contra resolução do BC alinhada com política antitabagista Ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário protagonizaram nos últimos dias um esforço para tentar reverter uma resolução do Banco Central que aumenta as exigências para concessão de créditos a pequenos produtores de fumo. A reação evidenciou a falta de entendimento dentro do próprio governo sobre o ritmo de implantação da Convenção-Quadro do Tabaco - acordo internacional, assinado pelo Brasil, para redução e prevenção do tabagismo.