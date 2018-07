Ministros renunciam após escândalo de corrupção no Peru

O primeiro-ministro do Peru, Jorge Del Castillo, e todos os ministros do gabinete do presidente Alan García pediram renúncia nesta quinta-feira após um escândalo de corrupção que envolve concessões para a exploração de petróleo. O presidente ainda não informou se aceitará as renúncias. Membros do governo e do partido do presidente são acusados de receber propinas para influenciar nas licitações para a exploração de petróleo. No último domingo, uma emissora de televisão divulgou gravações de áudio que mostram Alberto Quimper, ex-diretor da estatal Perúpetro (que administra as licitações), e Rómulo León, ex-ministro do primeiro mandato de Garcia (1985-1990), afirmando que receberam pagamentos ilegais da empresa petrolífera norueguesa Discovery Petroleum. O primeiro-ministro Del Castillo é mencionado nas gravações como alguém que participaria do esquema de fraude nas licitações. O ministro das Minas e Energia, Juan Valdivia, e mais dois membros de seu gabinete já haviam sido forçados a renunciar na terça-feira. Antes de apresentarem a renúncia ao presidente, os ministro foram ao Parlamento para se defenderem das acusações, mas a bancada da oposição se retirou e impediu que se apresentassem, argumentando que a visita ministerial não estava na agenda. A defesa foi marcada para a próxima terça-feira. Os ministros negam o envolvimento no caso, mas a oposição tem pressionado o presidente para que ele promova uma reforma ministerial. Na última quarta-feira, o presidente Alan Garcia afirmou que esperava que "caiam todas as cabeças necessárias para que o Peru possa continuar a andar" e disse que a corrupção era "traição à Pátria". Investigação A Discovery Petroleum, que ganhou a licitação no Peru, também nega as acusações. Apesar disso, Garcia suspendeu cinco contratos com a companhia na última segunda-feira. O Congresso do Peru aprovou uma investigação sobre as concessões petrolíferas desde 2006 e vai analisar os contratos assinados entre o país e empresas petrolíferas estrangeiras. Nos últimos anos, o setor energético do Peru vem impulsionando a captação de milhões de dólares em investimento estrangeiro para a enorme indústria de mineração do país e para o crescente setor de gás e petróleo. O escândalo poderá abalar ainda mais a confiança da população no governo, cujos níveis de popularidade estão bastante baixos. Uma pesquisa recente divulgada pelo instituto Ipsos Apoyo indicou que a popularidade de Alan García caiu para 19% no mês passado, em comparação com os 63% de aprovação registrados quando ele assumiu o poder, há dois anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.