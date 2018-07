Ministros se reúnem para avaliar estragos das chuvas

Coordenado pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a reunião contou com a participação dos ministros Fernando Bezerra Coelho (Integração Nacional), Paulo Sérgio Passos (Transportes), Alexandre Padilha (Saúde) e Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia). Humberto Viana, secretário Nacional da Defesa Civil também esteve presente.

Depois de mais de três horas de conversa, os ministros deixaram o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), em Brasília, sem falar com a imprensa. Ao longo da semana, representantes das pastas fizeram balanços diários sobre os estragos das chuvas, as providências adotadas e as que ainda são necessárias, segundo informaram assessores dos Ministérios.

Na reunião deste domingo, os ministros fizeram um resumo do que cada pasta fez ao longo dos últimos dias, numa espécie de preparação para o encontro com a presidente Dilma na manhã de segunda-feira. No encontro, os ministros também discutiram a situação do Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem.