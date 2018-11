Ministros vão a MT e acompanham ação contra desmate

Com o uso de correntões, mais de 1 quilômetro quadrado de floresta havia sido derrubado em poucos dias e outros quase 2 quilômetros quadrados já haviam sido marcados para o abate de árvores quando os fiscais do Ibama chegaram.

As máquinas e os pesados correntões aguardavam ontem a chegada do Exército a Mato Grosso para serem retirados da propriedade. A fazenda Santa Maria foi visitada pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, no início da operação de combate ao desmatamento no Estado.

A operação, que contará com quase 900 servidores da União em campo, tem a participação do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança e do Ibama. A operação é similar à deflagrada em 2008 e batizada de Boi Pirata.

"Quero desmatamento ilegal zero", insistiu Izabella Teixeira, uma semana depois da criação do gabinete de crise. Julho é o último mês de coleta da taxa anual de desmatamento de 2011, e o governo quer evitar uma taxa mais alta que os 6.451 quilômetros quadrados medidos no ano passado. Entre agosto do ano passado e abril deste ano, o desmatamento na Amazônia já aumentou em 27%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.