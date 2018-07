Minoritário da TIM processa Tel Italia por abuso de poder na TIM A JVCO, acionista minoritário da TIM Participações, informou nesta terça-feira que abriu processo contra a Telecom Italia na justiça do Rio de Janeiro, pedindo indenização à operadora brasileira com base em uma postura que afirma ser de abuso de poder por parte do grupo italiano que tem causado prejuízos a empresa e seus acionistas.