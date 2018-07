Minuto de silêncio foi substituído por barulho no RS

As primeiras homenagens foram feitas ainda na madrugada, diante dos escombros da casa noturna, por familiares e amigos que deixaram flores, cartazes e fotos no local. Mas foi às 8 horas que quase toda Santa Maria se mobilizou. Na praça Saldanha Marinho, no centro, cerca de 600 pessoas vestidas de branco, com fotos de filhos, irmãos e amigos perdidos na tragédia estampadas em suas camisas, puxaram uma salva de palmas que durou 15 minutos, e não apenas um, como estava programado, e foi acompanhada por pessoas nas sacadas, janelas e calçadas de diversos bairros da cidade.

O barulho das palmas foi acompanhado, ao mesmo tempo, pelo som dos sinos de todas as igrejas e pelas buzinas acionadas pelos motoristas ininterruptamente. O concentração na praça terminou com todos rezando a oração do "Pai Nosso". Diante dos hospitais também houve concentrações de pessoas e aplausos. Um grupo de jovens confeccionou adesivos com o desenho de um coração em vermelho e colou 239 deles - um para cada vítima - em espaços próximos à boate.

Pai de Jennefer Ferreira, 22 anos, uma das vítimas da tragédia, e presidente da AVTSM, o comerciante Adherbal Alves Ferreira, 48 anos, repetiu diversas vezes que as mobilizações comandadas pela entidade tentam incentivar as famílias a retomar suas vidas. "Com esse barulho, fizemos uma homenagem à alegria com que eles viviam", afirmou, emocionado com a solidariedade que todos receberam. "Toda Santa Maria nos abraçou".

Além das homenagens do dia, estavam programadas outras duas para o início da noite. A primeira seria uma passeata denominada "Sair do Luto e Ir à Luta". A segunda uma missa na Basílica de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Durante a tarde, três familiares de vítimas do incêndio que matou 194 pessoas na boate República Cromagnon em Buenos Aires, em 1994, chegaram a Santa Maria para prestar solidariedade às famílias das vítimas brasileiras.

Feridos

A tragédia da boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro. Uma fagulha de um artefato usado em um show pirotécnico da banda Gurizada Fandangueira chegou ao teto e começou a queimar o revestimento de espuma da casa noturna. O fogo se espalhou rapidamente. A queima do material produziu gases tóxicos que mataram 234 pessoas no local e outras cinco, posteriormente, por causa dos ferimentos.

Das 145 pessoas que foram internadas por algum tempo, 22 permanecem em hospitais de Porto Alegre e Santa Maria sob cuidados médicos. Três delas ainda dependem de ventilação mecânica para respirar.