Miriam Belchior passará noite internada após crise hipertensiva

De acordo com boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde a ministra está internada, ela está sendo submetida a exames que estavam anteriormente agendados para o final de fevereiro, mas que foram antecipados após a crise hipertensiva de quarta-feira.

A ministra, que deu entrada no hospital na madrugada desta quinta, deve receber alta na sexta-feira, segundo o boletim.

Miriam vinha reclamando de problemas relacionados à pressão alta nos últimos dias, segundo o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e, depois de conversar com o cardiologista Roberto Kalil Filho, decidiu viajar a São Paulo para realizar exames.

Kalil Filho também cuida da saúde da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma tratou de um linfoma no Sírio-Libanês, e Lula realiza tratamento contra um câncer na laringe no mesmo hospital.

Miriam, que trabalhava com Dilma quando a presidente era ministra-chefe da Casa Civil durante o governo Lula, é responsável pela coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um dos principais projetos do governo federal.

(Por Eduardo Simões)