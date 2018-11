Miriam Belchior recebe alta de hospital em São Paulo

De acordo com boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, a ministra, responsável no governo da presidente Dilma Rousseff por coordenar o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), deve deixar o hospital por volta do meio-dia desta sexta.

Miriam foi internada na madrugada de quinta-feira por aconselhamento do cardiologista Roberto Kalil Filho, após queixar-se de problemas relacionados a pressão alta.

Kalil Filho, que também cuida da saúde de Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aconselhou a ministra a ir ao hospital para realizar exames que estavam anteriormente agendados para o final deste mês.

Subordinada de Dilma quando a presidente foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Lula, Miriam assumiu o Ministério do Planejamento com a chegada de Dilma à Presidência.

(Texto de Eduardo Simões; edição de Maria Teresa de Souza)