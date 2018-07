Miriam elogia proposta do CE para mobilidade urbana

Após reunião com o governador do Ceará, Cid Gomes, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Bezerra, a ministra elogiou a forma como as demandas apresentadas foram articuladas. Dos R$ 2,9 bilhões pedidos, R$ 1,8 bilhão estão sob a responsabilidade do governo estadual e referem-se a obras de ampliação do metrô da capital cearense em duas linhas que totalizam 51 km. Os R$ 1,1 bilhão restantes serão direcionados para projetos da prefeitura para o BRT, novos corredores de ônibus e a compra de cerca de 500 novos veículos articulados.