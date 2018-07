Miss Brasil 2010 Débora Lyra se recupera de acidente

Os médicos afirmam ainda que a miss já aceita melhor a alimentação oral. Débora sofreu um grave acidente de carro na terça-feira, dia 27, em Guarapari (ES), quando seguia com o namorado para Búzios (RJ), onde passaria o Réveillon. A sogra da modelo morreu no local do acidente. O namorado, Hermon Souza Lopes, permanece internado no mesmo hospital. Ele deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neste domingo e foi transferido para o quarto. Débora segue na UTI. (Aline Reskalla)