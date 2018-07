Miss Brasil 2010 faz 3 sessões de fisioterapia por dia

Segundo o pai de Débora, o comerciante Luiz Fernando Lyra, ela e o namorado, Hermon de Souza Lopes, também ferido no acidente, se falaram algumas vezes no hospital onde ficaram internados, em Vitória. "Apesar de ela ainda não se lembrar do momento do acidente, ela está muito grata pelo ''livramento'' e por não ter tido sequelas graves", afirma.

O comerciante afirmou que a filha está muito focada na recuperação, que pode demorar até 60 dias. "A Débora vai ficar no Espírito Santo até se recuperar totalmente. Ela está muito focada na fisioterapia e, assim que estiver melhor, vai voltar para São Paulo para retomar a vida profissional".

Luiz Fernando agradeceu todo o apoio que a família está recebendo. "Amigos de todo o Brasil ligaram para nos dar apoio e enviar mensagens de orações". A notícia correu saiu rapidamente o País e a família Lyra recebeu telefonemas até do exterior. "Ligaram da Coreia, dos Estados Unidos e da Europa. Agradecemos o carinho que todos estão tendo com a gente", declara.

Débora Lyra e o namorado se envolveram em um acidente na BR-101 quando iam para Búzios (RJ) passar o réveillon. Hermon dirigia o Gol em que viajavam também sua mãe e uma amiga. O carro invadiu a contramão e bateu de frente em um Toyota Bandeirante que levava um casal. A mãe de Hermon faleceu no local.