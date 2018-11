Miss Brasil sofre acidente de carro no Espírito Santo A Miss Brasil Débora Lyra, de 22 anos, se envolveu em um grave acidente na tarde de ontem. Ela viajava do Espírito Santo para o Rio de Janeiro com o namorado, a sogra e uma amiga. O carro em que estava se chocou com um jipe após o namorado da miss, que dirigia, perder o controle do veículo. Chovia no momento do acidente.