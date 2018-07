Missa com novo papa terá menos participantes

A estrutura planejada para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense, com 2,4 milhões de metros quadrados de área útil, prevê agora um público de 1,5 milhão de participantes - número menor que a previsão inicial, de 2 milhões. Segundo os organizadores, a projeção reflete a capacidade do terreno e não será ampliada, mesmo com o possível aumento de participantes, que desejarão acompanhar a missa campal com a presença de um novo papa.

As obras foram oficialmente iniciadas ontem com uma celebração presidida pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta (mais informações nesta pág.). Inicialmente previstas para o mês passado, as obras começaram apenas na segunda-feira, com a terraplanagem do terreno onde será realizada a missa de encerramento do evento. A previsão é de que tudo esteja pronto no início de julho, para a realização de testes antes da jornada, que começa no dia 23.

"A estrutura não tem como acompanhar esse aumento de pessoas. É um problema de segurança muito grande", afirmou o produtor técnico do evento, Jomar Júnior. Segundo ele, a jornada "é o evento mais complicado do Rio de Janeiro", superando até mesmo a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.

"As competições têm eventos de 5 mil, 10 mil, até 60 mil pessoas em diferentes lugares. Aqui é monstruoso. Partimos do zero e tudo tem de ser muito planejado", afirmou Júnior.

A organização estuda alternativas para limitar o fluxo de participantes. Uma das opções, segundo Júnior, é acompanhar a chegada dos fiéis com câmeras para bloquear os três acessos aos locais da vigília em caso de fluxo superior à capacidade. A previsão é de que os fiéis precisem caminhar por cerca de 13 quilômetros entre o ponto final dos ônibus e o local do evento.

O sistema de transporte público, ainda em estudo pela prefeitura e pelo governo estadual, representa "a principal preocupação" no momento, diz Júnior. Guaratiba fica a cerca de 50 km da zona sul do Rio, onde acontecem outras atividades da JMJ. "O desejo de participar do evento é grande, mas vamos ter gargalos no transporte tão grandes que as pessoas não vão conseguir chegar."

Outra alternativa para diminuir o número de pessoas em Guaratiba é aproveitar a estrutura de telões montada em Copacabana para a missa de acolhimento do papa, no dia 25, e para a encenação da via-sacra, no dia 26. Serão cerca de 30 telões que poderão ser usados para transmitir a missa de encerramento. "É um plano B técnico, uma hipótese que ainda vai ser estudada", afirmou o produtor.