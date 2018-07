Missa homenageia funcionário do Sion morto em assalto Alunos, pais e funcionários do Colégio Nossa Senhora do Sion se reuniram na manhã deste sábado, 8, para uma missa em memória de Eduardo Paiva, funcionário da escola que foi morto durante um assalto na Avenida Higienópolis na última segunda-feira, 3. Após a cerimônia religiosa, na capela do colégio, foram feitas outras homenagens ao funcionário, que trabalhou por oito anos na instituição.