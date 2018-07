Missão de Kofi Annan tem prazos definidos, diz comunicado

O diplomata, que está envolvido na confecção do documento, disse que o grupo "Amigos da Síria", que reúne mais de 70 países, trabalhará medidas adicionais para proteger a população do país, enquanto o Conselho de Segurança da ONU deve desempenhar papel importante para o fim do conflito.

"A redação é construtivamente ambígua", disse o diplomata. Fontes da reunião disseram que os países do golfo Pérsico estão dispostos a enviar milhões de dólares para a oposição síria pagar recrutas que combatam as forças do presidente sírio Bashar al-Assad em apoio ao rebelde Exército da Síria Livre. O comunicado também vai reconhecer a legitimidade das medidas adotadas pelo povo sírio para se defender.

(Por Khaled Oweis)