Missão dos EUA no Brasil lamenta morte de Niemeyer A representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil emitiu nota de pesar nesta quinta-feira pelo falecimento do "lendário" arquiteto Oscar Niemeyer. "O Sr. Niemeyer foi um arquiteto inovador e mestre do desenho criativo que deixou sua marca na arquitetura de Brasília e em edifícios por todo o mundo, incluindo a sede das Nações Unidas em Nova York", diz a nota.